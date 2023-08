”Ride Your Future, le collectif d’artistes the City is Our Playground, le hub vélo et la commune d’Uccle ont collaboré avec les habitants et les enfants du quartier pendant le mois de juillet afin de concevoir et peindre un parcours de jeu coloré sur la place Émile Danco. Le parking a également fait l’objet d’une métamorphose ludique”, indique le cabinet de la secrétaire d’État Ans Persoons (Vooruit) dans un communiqué.

Le lieu est libre d’accès et ouvert jusqu’au 25 août inclus. “Les vélos peuvent être empruntés gratuitement, ce qui permet aux enfants qui n’en ont pas d’essayer la piste.”

D’autres projets sont en cours dans le cadre du projet “Playcation”, comme “une incroyable cabane de trois étages à Schaerbeek, un skate-park dans le Quartier Nord ou encore un conteneur-plage à Koekelberg”.