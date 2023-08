"Incompréhensible", "un labyrinthe" : deux mois après sa mise en œuvre, le plan de circulation à la Good Move met Wemmel en ébullition

Géraldine, habitante de Wemmel. ©D.R.

Depuis presque deux mois, le nouveau plan de circulation est sur toutes les bouches wemmeloises. Fin juin, la commune a pour rappel changé des sens de circulation et installé des blocs de béton afin de réduire le trafic de transit venant du Ring et décourager les automobilistes à effectuer un raccourci par le centre. Des objectifs et des méthodes qui ressemblent furieusement aux plans Good Move bruxellois. Même si les édiles locaux de cette commune à facilités flamande refusent l’emploi du terme.

”Moins de passages, moins de clients”

Au cœur commercial de la localité, le Markt voit désormais une de ses entrées condamnée par un bac à fleurs. Une mesure prise pour couper une voie de transit, mais qui suscite colère chez les commerçants du coin. “Une catastrophe”, déplore Inge, une des commerçantes. “Il faudrait justement optimiser les accès aux Markt à la place de le restreindre”, juge Michael, d’une agence immobilière, habitant non loin du Markt.

”On a moins de passage, moins de clients”, constate amèrement Anne, du magasin de vêtements Lodge. “On espère qu’ils vont changer la situation.” Avis partagé par la voisine chez Lorca. “Les gens ne sont même pas au courant. La plupart des clients viennent d’autres communes. Et rien n’est indiqué.”

Venue de Jette faire les boutiques, Joëlle, âgée de 73 ans, ne le cache pas : “j’ai déjà pensé à ne pas venir à cause de la circulation. C’est devenu un labyrinthe, et c’est triste pour les commerçants.”

”Rien n’est figé”

Contacté, l’échevin Vincent Jonckheere met en garde contre les conclusions hâtives. “Il faut se donner le temps. On a mis des appareils de mesures aux points sensibles.” Une première évaluation est prévue en septembre, et le bilan définitif pour décembre. “Rien n’est figé. On est dans la phase d’évaluation.” Concernant le Markt, le mandataire veut relativiser : “la place reste accessible à tous par trois endroits, contre quatre avant. Le parking reste aussi gratuit.”

"Tout supprimer, non, ça n'aurait pas de sens.

Une pétition a été lancée, “contre le plan de mobilité”, avec déjà 1.470 signatures. Un retour en arrière est-il une option, comme le demandent certains riverains et le groupe politique Intérêts Communaux ? “Tout supprimer, non, ça n’aurait pas de sens. On veut éviter que les gens utilisent Wemmel comme raccourci. On reçoit aussi des réactions positives”, pointe l’échevin.

Effectivement, rue Jan Vander Veken, où un filtre a été placé par exemple, Georges témoigne d’une nette amélioration : “il faut faire un petit détour. Mais ce n’est rien par rapport aux bienfaits. Il y avait trop de trafic dans cette petite rue.”

Les voisins de Releghem contestent

Partenaire de majorité, Carol Delers défend les objectifs du plan, mais regrette sa mise en œuvre. “Tout a été mis en place en même temps”, indique le conseiller s’exprimant à titre personnel. “On avait affiché des panneaux, on a averti, mais cela n’a pas été suffisant.” Selon l’édile, le “label” Good Move, attribué par certains, a contribué à une polarisation. Même si “les plus vives réactions viennent des communes voisines”, constate le Wemmelois.

À Releghem, localité voisine sur la commune d’Asse, de nombreuses voix s’élèvent en effet contre le plan et en particulier le fait de renvoyer le trafic sur l’axe Rassel, souvent embouteillé. “Ce plan crée des tensions. Cela nous impacte très fort”, raconte Eric. “Avant, on prenait la Reekstraat et maintenant on doit aller par Rassel, qui est déjà engorgé. On met désormais 5 à 10 minutes de plus pour faire Releghem-Wemmel.”

Un “point noir” est pointé du doigt : le carrefour Rassel-Kaasmarkt, où le feu ne laisse passer les véhicules qu’au compte-gouttes. À ce sujet, l’échevin de la mobilité reconnaît un problème de feu. “Mais c’est la Région flamande qui gère cela. On les a déjà alertés.” Une intervention est prévue… “mais pas avant octobre”.