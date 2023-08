Bruxelles va tester des arceaux à vélos sécurisés à débloquer... via smartphone : 500 arceaux dans 100 lieux déployés au printemps 2024

Ce sont les opérateurs Sharelock (France) et Locky (Bruxelles) qui ont été sélectionnés via appel à projets. Ils proposent aux cyclistes “une sécurité supplémentaire pour leur vélo, via des dispositifs simples, actionnés par carte ou par smartphone”. Ces dispositifs “enserrent le cadre du vélo avec un niveau de sécurité supérieur à celui d’un simple cadenas individuel”.

Chaque opérateur implantera ses solutions sur 50 localisations dans Bruxelles. Au total, Bruxelles Mobilité prévoit “plus de 100 lieux, pour une capacité d’environ 500 vélos”. parking.brussels, agence régionale du stationnement, aidera au repérage des lieux adéquats. Grâce aussi à la plateforme Cycloparking qui mesure la demande en parkings sécurisés et localise les quartiers en pénurie. “Un maximum de types de vélos différents seront testés”, promet Bruxelles Mobilité : “vélos de ville, vélos pliants, longtails, vélos-cargos…”

Utilisation à l’unité ou sur abonnement

Très concrètement, la tarification s’annonce “attractive”. Elle doit proposer utilisation à l’unité et sur formule d’abonnement. Les vélos accrochés sur ces solutions seront assurés par les opérateurs eux-mêmes.

Pour se faire une idée de l’ampleur du fléau du vol de vélos à Bruxelles, rappelons que la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles a enregistré 1570 plaintes en 2022 sur Ixelles et la Ville. Et plus de 600 depuis le début 2023. Ce qui ne rend pas compte de la réalité puisque de nombreuses victimes ne portent tout simplement pas plainte.

Elke Van den Brandt, Ministre bruxelloise de la Mobilité, le reconnaît volontiers : “A Bruxelles, de nombreuses personnes aimeraient faire du vélo mais y renoncent. Car soit ils n’ont pas d’endroit sûr où stationner leur vélo, soit ils ont peur que leur vélo soit volé. Nous travaillons évidemment dans la lutte contre le vol avec les zones de polices. Nous voulons aussi proposer une palette de solutions de stationnement sécurisé. Nous sommes donc heureux de travailler avec des opérateurs créatifs.”

Locky, Bruxelloise aux bornes solaires

La Belge Locky a été lancée par deux jeunes Bruxellois. Sa borne de stationnement sécurisée est “durable et entièrement autonome en énergie”. Le bras en inox qui y sécurise le vélo possède une structure résistante à la compression et qui enraye le mécanisme des disqueuses. Un brevet a été déposé en juillet 2023 pour cette nouvelle technologie. La Locky est alimentée par un panneau solaire, elle est recyclable, et elle est produite en Belgique. Le stationnement y sera accessible à tout le monde via une tarification à l’heure. Locky sera présent proche des lieux de sorties et loisirs. Elle assure elle-même l’ensemble des vélos stationnés. Le design de ce produit sera dévoilé au public en octobre.

”L’idée a germé pendant le confinement. Les rues étant particulièrement vides, je n’osais plus laisser mon vélo dehors entre deux trajets. La problématique du vol était devenue une vraie source de stress et un frein à ma pratique”, confie Shady Cantarella, CEO de Locky. “À la même époque, on s’intéressait énormément aux modèles d’entreprise à impact positif avec Martin, cofondateur. Nous avons donc allié les deux et fondé Locky”.

Sharelock, Française qui a fait ses preuves

En France, sur plus de 6.000 utilisations des solutions Sharelock, aucun vol de vélo n’a été commis. ©Sharelock

La française Sharelock s’est donnée pour ambition de “favoriser l’usage du vélo en milieu urbain”. Au-delà de son assurance vélo, elle développe un réseau partagé de cadenas connectés qui a été breveté et qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs villes en France : sur plus de 6.000 utilisations, aucun vol de vélo n’a été commis. Le réseau de cadenas est accessible 24/7 depuis une application. On peut y réserver son arceau. Offrant un remboursement du vélo en cas de vol, le service propose une tarification à l’usage ou un abonnement mensuel “pour un usage illimité”. ​

”Outre le système de cadenas partagés que nous déploierons à travers la ville, nous mettrons à disposition notre assurance vélo à Bruxelles et en Belgique à tous les cyclistes indépendamment de l’usage du cadenas”, promet déjà Nicolas Louvet, cofondateur de Sharelock. “Une assurance nouvelle génération qui constitue un des leviers les plus efficaces pour promouvoir l’usage du vélo et répondre à la peur du vol, une des dernières barrières à l’utilisation massive du vélo.”