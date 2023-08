Interdire l'alcool et les rassemblements dans les gares bruxelloises et leurs environs : la NVA appelle à durcir le ton

Ces dernières années, les gares de Bruxelles Nord et Bruxelles Midi ont été le théâtre d'agressions, parfois au couteau ou à l'arme à feu. Des incidents qui menacent la sécurité et le bien-être des voyageurs et des riverains, et nuisent à l'image de Bruxelles, souligne la N-VA.

À lire aussi

Le parti flamand a élaboré un plan qui comprend l'interdiction par la Région bruxelloise de la consommation d'alcool, des rassemblements, de la mendicité et de l'installation de tentes dans les gares et environs, pendant la nuit. En outre, le plan comprend également une interdiction de la prostitution de rue et la limitation de la prostitution fixe à quelques zones définies.

La N-VA plaide également pour la mise en place d'une taskforce, via le conseil régional de sécurité, afin de renforcer la coordination entre les zones de police locales, la police fédérale, Sécurail et la police des chemins de fer. Le parti est aussi en faveur de l'installation d'un poste de police au sein de la gare du Midi et d'un renforcement de l'antenne de sécurité régionale au sein de la gare du Nord.

Les caméras installées au sein des gares devraient être intégrées au système de vidéosurveillance régionale afin de faciliter le partage des enregistrements avec la police, estime encore la formation politique.

La N-VA considère enfin, tout comme la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, qu'il serait opportun que le ministre-président de la Région bruxelloise, Rudy Vervoort, assure la coordination entre les différents acteurs en vue d'une approche intégrée.

À lire aussi

La CEO de la SNCB, Sophie Dutordoir, a adressé la semaine dernière un courrier aux autorités fédérales, régionales et communales en leur demandant de renforcer tant la sécurité que la propreté autour de la gare de Bruxelles-Midi. Elle y plaide pour la désignation d'une instance unique assurant la coordination entre les différents partenaires impliqués et l'installation d'un commissariat de police à Bruxelles-Midi. Selon la SNCB, la situation dans et autour de la gare est aujourd'hui "dramatique" en matière de nuisances et d'incivilités.