Énième changement de calendrier : le Ring finalement rouvert ce vendredi entre Lillois et Waterloo... mais seulement sur une seule voie

À partir de vendredi vers 6h, la circulation sera autorisée sur une seule voie sur le ring de Bruxelles, entre les échangeurs "Lillois/Braine-l'Alleud" et "Waterloo". La vitesse maximale y sera limitée à 70 km/h. Certaines bretelles d'accès (la "Butte du Lion", "Genappe" et Mont-Saint-Jean) et de sortie ("la Butte du Lion") resteront fermées à la circulation en direction de Bruxelles.

"L'objectif est toujours de libérer totalement le ring pour la rentrée scolaire du lundi 28 août. Le marquage reprendra dès que les conditions météorologiques le permettront", explique la Sofico.

Débuté fin juin, ce chantier vise à réhabiliter et sécuriser le Ring de Bruxelles (R0) de Braine-l'Alleud jusqu'à la Région flamande, en direction de la capitale.

Le coût total des travaux de réhabilitation et de sécurisation est estimé à trois millions d'euros. Quelque 36.000 véhicules circulent chaque jour en temps normal sur la portion du ring concernée.