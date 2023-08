Fini le parking du Peterbos : un espace communautaire prendra sa place d’ici 2025

C’est signé. Le Foyer anderlechtois a cédé le parking du Peterbos à la commune d’Anderlecht. Ce qui représente un pas décisif vers la création d’un “espace communautaire” à cet endroit à l’horizon 2025. Il comprendra une salle omnisports au sous-sol, des bureaux, des espaces pour les associations et un “lieu d’accueil pour les événements”, indique le conseiller communal de la majorité et président du Foyer, Lotfi Mostefa (PS). “Cet espace de rencontre, de loisir et d’échange va renforcer les liens entre habitants.”