Moins de blessés à Bruxelles selon Vias? C’est vrai par rapport à 2022, mais quid des années précédentes?

Autre raison de se réjouir selon Vias : le nombre d’accidents corporels. “La tendance à la baisse est plus marquée à Bruxelles (de 2.081 à 1.898 accidents, soit – 9 %) qu’en Wallonie (-3 %) et en Flandre (-3 %)". C'est effectivement un mieux par rapport à 2022. Mais l’année dernière était la seule depuis 2014 où Bruxelles avait passé la barre des 2.000 accidents corporels au premier semestre. En 2021, les accidents s’élevaient d’ailleurs à 1.578 et en 2020, année covid, à 1.481. Un niveau extrêmement bas dû au confinement. En réalité, si le chiffre de ce premier semestre 2023 est effectivement plutôt positif par rapport à un niveau 2022 catastrophique, il est plutôt équivalent à la tendance : 1.899 en 2019, 1.890 en 2018 et 1.925 en 2017.

Le nombre de blessés est à l’avenant : 248 en moins entre les premiers semestres 2022 et 2023. On passe de 2.425 à 2.177 (248 victimes de moins soit -10,2 %). Si l’on excepte 2020 et ses 1.723 blessés sur les routes bruxelloises au premier semestre, on doit cependant convenir que les statistiques ne montrent pas de spectaculaire évolution. Quoique la tendance générale est bel et bien en baisse. Ainsi, ces 2.177 blessés sont le plus petit total depuis 2014 (2.223)… si l’on oublie 2021 et ses 1.808 blessés de janvier à juin. Par rapport à cette année référence, le chiffre 2023 grimpe donc de 369 victimes. Une augmentation de près de 17 % (16,95 %).

Moins de blessés chez les modes actifs ?

Seuls les piétons et motocyclistes comptabilisent plus de blessés au premier semestre 2023 par rapport à 2022. ©Vias

Si on se penche sur les différents modes de transport, les décès concernent 1 piéton, 1 motocycliste et 1 occupant de voiture, alors que 3 personnes ont perdu la vie lors d’une collision impliquant chauffeurs de camionnette (2) et de poids lourd (1) (**). Concernant les blessés, seuls les piétons (+7, +1,6 %) et les motocyclistes (+10, 44,7 %) voient leur nombre de victimes augmenter au premier semestre entre 2022 et 2023. Par rapport au record de 2020 (356 blessés), le nombre de victimes piétonnes grimpe de 27,8 %.

Notons que Vias comptabilise des victimes cyclistes (495 blessés, 69 de moins qu’en 2022, soit -12,2 %) et trottinettistes à la baisse (265 blessés, 146 de moins qu’en 2022, soit -35,5 %). Mais ces chiffres sont biaisés : ils ne tiennent pas compte des potentiels victimes 2 roues de collisions avec camionnettes ou poids lourds (**). Mais pour ces deux catégories, la tendance reste plutôt à la hausse : il y avait 229 blessés cyclistes en 2014 et 54 à trottinette en 2020, première année du relevé. Celle-ci s’explique par ailleurs par l’augmentation spectaculaire du nombre d’usagers.

Sans grande surprise, les blessés les plus fréquents sur les routes bruxelloises restent les occupants de voitures : 1.385 victimes en 2023 pour 1.472 en 2022 (-87, -5,9 %). La tendance de ce côté reste à la baisse depuis 2015 et ce triste record de 903 blessés au premier semestre (pour 541 en 2020 et le confinement). Si on tient compte de l’année référence de 2021 (454 blessés de janvier à juin), les chiffres sont cependant en hausse de 16,74 %.

(*) Les données sont issues des procès-verbaux établis par la police fédérale de la route et par les zones de police locale, transmis en date du 24 août 2023. Vias rappelle que “les données de ce baromètre sont incomplètes car soumises à un sous-enregistrement. Certains accidents corporels et victimes ne sont pas repris dans les statistiques, notamment car les services de police n’ont pas été appelés et n’ont pu constater l’accident”. Ce qui vaut surtout pour les cyclistes, trottinettistes et piétons.

(**) Vias note que “dans le cas particulier des accidents impliquant une camionnette ou un poids lourd, l’ensemble des personnes tuées à la suite de l’accident sont prises en compte, qu’elles occupent ou non la camionnette ou le poids lourd”.