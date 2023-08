Spectaculaire incendie au cœur de Bruxelles: un bus en feu dans un tunnel sous la jonction ferroviaire Nord-Midi (PHOTOS ET VIDEO)

Les pompiers bruxellois sont intervenus en nombre. “Tout a été mis en œuvre pour sauvegarder le pont. En effet, un tiers des efforts des pompiers était dédié à éteindre le brasier et deux tiers à la protection de l’infrastructure. À cette heure de la nuit, il n’y a heureusement aucun train qui circule dans la jonction, donc pas d’impact sur le trafic”, indique le porte-parole.

Il s’agit d’un car espagnol. “Le bus était complètement sinistré. L’origine du brasier reste à déterminer. Un véhicule garé à proximité a également été endommagé. Une école toute proche a également été inspectée et il n’y avait rien à signaler.”

Infrabel est descendu sur place pour inspecter le pont “légèrement endommagé par les flammes”. “Heureusement la stabilité de l’ouvrage n’est pas impactée et le trafic ferroviaire pourra reprendre normalement. On peut considérer que nos efforts ont été couronnés de succès et qu’il n’y a aucune conséquence pour les nombreux navetteurs.”