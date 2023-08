Vaste opération policière gare du Midi, voici le bilan : "il ne faudrait pas que toute cette opération déplace les problèmes"

Une évaluation de cette opération a eu lieu, lundi après-midi, entre les différents acteurs impliqués et qui étaient présents lors du “grand nettoyage” de samedi.

Concrètement, aucune décision n’a été prise quant à la suite des opérations. Mais il a été demandé aux acteurs concernés de plancher sur les missions qui seront menées dans les trois axes du plan de coordination avancé, vendredi, par la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

Selon le bourgmestre de Saint-Gilles, Jean Spinette (PS) la réunion d’évaluation était “constructive” et le Premier ministre a été “à l’écoute”. Le bourgmestre d’Anderlecht Fabrice Cumps (PS) abonde dans le même sens, tout en rappelant que “ce qu’on attend toujours, c’est le financement d’actions pérennes, et non la multiplication d’actions coups-de-poing”.

Tentative de récupération

Par ailleurs, la communication de la ministre de l’Intérieur sur l’opération de samedi à la gare du Midi semble passer plutôt mal au niveau local. À bonnes sources, on apprend en effet que la ministre s’est quelque peu invitée dans une opération qui était en fait déjà à l’agenda (et à laquelle elle n’était initialement donc pas prévue). Une “récupération du fédéral” qui gêne de plus en plus. Tout comme le fait qu’Annelies Verlinden a annoncé la tenue d’une réunion d’évaluation alors que celle-ci était également déjà prévue. Sans elle…

Les bourgmestres de Saint-Gilles et Anderlecht refusent d’évoquer la question. Jean Spinette, lui, estime surtout que les objectifs sécuritaires dans la gare du Midi risquent d’être un peu détournés. “On est en train de réorienter l’opération pour s’attaquer à l’aspect social et sociétal du quartier, pointe-t-il. Au final, on dira quoi ? Que c’est la faute aux migrants, que ce sont eux qui occupent le quartier, qu’ils s’y droguent et salissent les lieux. Et on se retrouvera ensuite dans une situation de pénalisation d’un public en errance qui s’est retrouvé là à cause de l’inaction du fédéral sur la question migratoire”.

Sans négliger une présence problématique de personnes en situation irrégulière, le bourgmestre de Saint-Gilles estime donc que le fédéral se trompe de cible et de méthode pour s’occuper des maux de la gare du midi. “Oui, nous avons des Mena (mineurs étrangers non accompagnés, NdlR) qui, devenus adultes, se sont mis à errer, ont développé des assuétudes et deviennent incontrôlables. On a des anciens demandeurs d’asile qui, faute de solution, se retrouvent dehors. Et puis on a des irréguliers qui n’ont jamais demandé l’asile et qui zonent autour de la gare. Oui, tout cela forme un public dont les problèmes sont initialement sociaux et sont devenus sécuritaires. Nous ne le nions pas, mais la façon dont le fédéral communique et agit ne répond absolument pas aux besoins”, insiste le socialiste.

Pas de Zwarte piet, pas de patate chaude

Les deux bourgmestres évoquent également les craintes des citoyens de leurs communes respectives. “Il ne faudrait pas que toute cette opération déplace les problèmes dans les quartiers d’habitation”. Et Fabrice Cumps d’insister : “C’est d’ailleurs pour cette raison que nous continuons à plaider pour la création d’une unité de commandement permettant, par nos soins, une gestion interne et externe de la gare”.

Et Jean Spinette de conclure : “Cette opération à la gare du Midi était, à la base, une bouteille à la mer que nous voulions lancer à destination des autorités fédérales, pour leur dire que si on nous donnait les moyens nécessaires, on pouvait agir. Au lieu de nous écouter, le fédéral en a fait une opération de très grande ampleur, une démonstration de force. La réunion d’évaluation a permis de nous écouter et c’est tant mieux. Maintenant, ce que nous voulons, c’est qu’on arrête de chercher le Zwarte piet en politique, qu’on arrête de se renvoyer la patate chaude sur le terrain, et qu’on décide d’agir ensemble”.