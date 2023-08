Le réaménagement de l’avenue de Tervueren se concrétise : une grande réunion publique est planifiée dans les prochains jours

Projet traîné depuis des années, avec son lot de coups de sang et de rebondissements, le réaménagement de l’avenue de Tervueren prend petit à petit forme. On évoquait ce printemps le deal trouvé entre le ministère écologique de la Mobilité et les bourgmestres après un long et médiatique bras de fer politique. “Les doléances et balises des communes sont prises en compte”, évoquait à l’époque Vincent De Wolf (MR).