Une facture à 3 millions, un retour attendu en fin d’année : neuf mois après la spectaculaire collision, le pont de Buda n’est pas encore réparé

Contacté en cette rentrée scolaire, le Port se dit optimiste. “Les travaux sont toujours en cours, et avancent bien”, indique le porte-parole de l’institution. “Mais c’est un travail conséquent, car on a décidé de garder le pont dans sa configuration d’origine. On doit donc utiliser des techniques d’époque et il n’est pas évident de trouver les corps de métier spécifique.”

Comme annoncé, le pont sera en effet remis à neuf, et conservera sa forme atypique. Il s’agit pour rappel d’un “pont levant” datant de 1955.

La facture définitive n’est pas encore établie, mais dépasse les trois millions d’euros. Qui la paiera ? La question n’est pas encore tranchée et l’affaire est en litige devant les tribunaux hollandais.

Côté délais : “on parle du dernier trimestre. Le pont devra refonctionner cette année”, indique le porte-parole du Port. “On n’est pas à l’abri d’imprévus. Mais vu l’état d’avancement des travaux, on reste optimiste.” En attendant, les automobilistes et cyclistes sont toujours appelés à faire le détour via le pont Van Praet ou Vilvorde.