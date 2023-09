Bruxelles sous eau ce matin : plusieurs tunnels fermés, autant d’artères inondées

La pluie incessante cause de gros problèmes de circulation en de nombreux endroits à Bruxelles ce matin. Les pompiers bruxellois s’activent actuellement sur une dizaine de lieux différents. Ainsi, les tunnels Vleurgat et de la Porte de Hal sont inondés donc fermés et la circulation des tramways est bloquée sur l’avenue de l’Exposition à Jette en raison des inondations.