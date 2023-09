Transformation du parvis de l’église Royale Sainte-Marie de Schaerbeek en “salon de ville” : 85 places de parking devraient être supprimées

Des arbres et des parterres seront plantés, les trottoirs élargis et des bancs seront installés dans l’espace, ainsi que des jeux pour enfants.

Projets de rénovation place de la Reine. ©Bruxelles Mobilité

Projet de réaménagement. ©Bruxelles Mobilité

En contrepartie, de nombreuses places de stationnement seront supprimées. “La suppression du stationnement permet un dégagement des espaces au profit des cheminements doux, des vues, des plantations”, indique la demande de permis d’urbanisme. Sur les 121 places de parking dans le périmètre, 85 seraient supprimées. À savoir une réduction de 70 % de l’offre de stationnement.

Côté mobilité, bien des choses vont changer. La place deviendra une zone de rencontre à 20 km/h et la circulation autour de l’église sera réorganisée. “Depuis la place de la Reine, il ne sera possible de rouler qu’en direction de Botanique, et depuis la rue de la Poste qu’en direction de la place Liedts”, indiquait au printemps dernier Bruxelles Mobilité.

Des pistes cyclables sont prévues dans le périmètre. De même, les arrêts de transport en commun, aujourd’hui dispersés, seront regroupés rue Royale. Les voitures devront, une fois les arrêts centralisés, circuler sur les voies de tram au niveau de l’arrêt rue Royale.