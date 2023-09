Du 4 septembre au 22 décembre, la ligne 14 est déviée entre Verbeyst et Gare de Jette via l’hôpital Brugmann. “Les arrêts Démineurs sont déplacés à hauteur des arrêts Cimetière de Jette (boulevard de Smet de Naeyer). Les arrêts Crocq (arrêt habituel vers UZ-VUB) et Lorge (les deux arrêts) sont desservis par les bus dans les deux directions”, informe la Stib.

Pendant cette période, le bus 88 est quant à lui dévié entre Guillaume De Greef et Crocq, également via l’hôpital Brugmann. Cette ligne ne dessert donc pas les arrêts Cimetière de Jette, Gare de Jette et Lorge.

Jusqu’au 22 décembre également, les bus de remplacement T-19 sont déviés entre les arrêts Verbeyst et Hôpital Brugmann via Cimetière de Jette et Guillaume De Greef. Les arrêts Gare de Jette, Lorge et Crocq ne seront donc pas assurés.