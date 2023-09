Les procédures se multiplient pour la création d’une passerelle cyclo-piétonne au carrefour De Trooz à Laeken, véritable point noir de la mobilité

”L’enquête publique concerne l’instruction de la modification au permis délivré pour la passerelle sous De Trooz. La modification porte essentiellement sur l’intégration du réaménagement du parc autour du Monument du Travail et de quelques adaptations mineures de la passerelle en lien avec ce réaménagement”, nous informe Bruxelles Mobilité.

Le projet prévoit pour rappel de créer un pont le long du canal, qui permettrait aux cyclistes et piétons de ne plus traverser le carrefour engorgé par les véhicules. Le parc autour du Monument au Travail, sculpture de Constantin Meunier, sera totalement repensé. Une partie du parc sera abaissée et offrira davantage d’espace avec un dénivelé et une vue sur le bassin Vergote.

La passerelle est rendue possible par un financement européen Feder, qui soutient également, via une enveloppe de plus de 6 millions d’euros, des projets similaires à Sainctelette et Van Praet, sur le même tracé du canal bruxellois.