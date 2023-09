Interminable liste d’attente pour les boxes vélos à Bruxelles : plus de 11 000 personnes ont fait une demande

La cause : plus de 11 000 personnes sont actuellement sur la liste d’attente, apprend-on via la réponse de la ministre Elke Van den Brandt (Groen) à une interpellation de Jonathan de Patoul (Défi). Un chiffre toutefois à nuancer car englobant toujours les personnes ayant déménagé ou trouvé une autre solution entre-temps.

Dans la liste d’attente, deux entités sortent du lot : Schaerbeek (plus de 1 500 demandes) et Ixelles (plus de 1 300) à savoir davantage que la Ville de Bruxelles. Un constat qui n’étonne pas les autorités régionales, qui pointent la densité et le manque d’espace dans les habitations dans ces deux communes.

”Je suis au courant des problèmes”, assure l’échevine schaerbeekoise Adelheid Byttebier (Groen). “De plus en plus de personnes font du vélo à Schaerbeek. Avant, personne ne prenait le vélo pour aller à l’école. Maintenant, on en voit partout.”

”L’avenir n’est pas le box vélo”

Actuellement, près d’un millier de boîtes métalliques ornent les rues de la capitale. Les interlocuteurs contactés ne le cachent pas : les boxes ne sont pas l’unique solution. Ils prennent de la place, suscitent les contestations auprès de riverains… “Il peut y avoir une saturation de l’espace public”, avoue Byttebier.

Au PS et au MR, des voix se sont également levées quant à l’obligation de supprimer une place de stationnement voiture pour voir le box subsidié. “On met des boxes où ça ne pose pas problème. On évite donc d’en mettre devant les bâtiments classés et les commerces. Il y a aussi des contraintes au niveau du sol”, indique de son côté l’échevin ixellois Yves Rouyet (Écolo). “L’avenir n’est pas le box vélo. Il faut continuer à en mettre certes. Mais en parallèle, il faut absolument des parkings hors voirie de quartier.”

Exemples : un parking créé avenue de la Couronne grâce à des charges d’urbanisme, et un autre de 270 places à venir boulevard de la Plaine. “Dans toutes les demandes de permis pour de nouveaux logements, on demande des parkings à vélos.”

Autre initiative de la Région : la location de garages de particuliers pour du stationnement collectif. Une formule qui a eu beaucoup de mal à se mettre en marche. En 2022, seuls deux biens privés étaient en location… Depuis, la cadence s’est un peu accélérée. “On en est à 19 aujourd’hui”, nous indique parking.brussels.

Enfin, un accord a été récemment passé entre parking.brussels et BePark (gestionnaire de parkings privés) pour créer davantage de places. Actuellement, la société met en location 400 emplacements pour vélo avec des abonnements. “Sur une place de parking voiture, on met douze vélos”, commente la porte-parole de BePark.