Métro 3 et démantèlement du Palais du Midi : le gouvernement bruxellois devrait approuver ce jeudi le texte pour accélérer les procédures

On apprend que, ce jeudi, le gouvernement bruxellois, à la demande de la secrétaire d’État Ans Persoons (Vooruit), se penchera sur la question et devrait valider le projet d’ordonnance permettant d’accélérer les chronophages procédures urbanistiques à venir. D’après la réunion entre cabinets ministériels ce mercredi, les signaux sont au vert et aucune formation n’entend bloquer le dossier, nous informe une source gouvernementale. “Car chaque mois qui passe est du temps perdu.”

Une fois approuvée par l’exécutif Vervoort, l’ordonnance devrait ensuite passer au Parlement régional le 25 septembre, en vue d’une adoption définitive le 29 septembre.

Cette procédure a pour vocation de réduire un maximum les délais du chantier du métro et de la démolition-reconstruction du Palais. Si le processus législatif se déroule sans encombre, une demande de permis pourrait être déposée début 2024. La démolition à proprement parler ne se fera cependant que sous la législature suivante… et le titanesque chantier ne sera abouti que sous la mandature encore d’après. La date de 2030 a en effet été évoquée pour la mise en circulation du tronçon sud du métro 3.

Pour rappel, la vaste ligne 3 a été scindée en deux projets distincts, avec des temporalités différentes. Si le chantier entre Forest et la Gare Bruxelles-Nord est en cours, le projet d’extension de cette ligne 3 vers Schaerbeek-Evere a quant à lui du plomb dans l’aile. Depuis la réception au printemps dernier de devis explosifs, ce tronçon nord est en concertation selon certains, en stand-by selon d’autres.