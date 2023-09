Rue du Trône à Ixelles, la station-service, "horrible" et "qui défigurait l’immeuble historique de 1865" selon l’échevin Rouyet, va disparaître

À lire aussi

”Érigé vers 1865, ce bel édifice néoclassique fut malheureusement défiguré par la création d’une pompe à essence en 1966 qui a littéralement éventré son rez-de-chaussée. Depuis 2020, la station-service est fermée et le bâtiment est à l’abandon. Il a été acheté récemment par la société Citadel Real Estate dont l’ambition est de réaliser des logements de qualité”, ajoute l’édile sur son blog.

La rénovation totale conservera l’esprit néoclassique de la façade. Le rez-de-chaussée servira après la rénovation à des commerces et activités médicales. Six logements sont prévus rue du Trône et trois rue du Viaduc. Un parking à vélos est également prévu.