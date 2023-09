Il s’agit, techniquement, du prolongement de la ligne 62, qui s’arrête actuellement à Bordet. Plusieurs arrêts sont prévus : Hermes, Grensstraat, Culligan et Technics.

La ligne devrait – et c’est notamment sa raison d’être – permettre de mieux desservir la zone industrielle entre l’Otan et l’aéroport bruxellois. Espace riche en entreprises et actuellement mal desservi en transports publics. La connexion entre la gare de Bruxelles Nord et Zaventem via Meiser devrait alors, via ce tram, être assurée en environ 30 minutes.

La Flandre espère lancer les travaux fin 2025 pour une mise en service à l’horizon 2028.