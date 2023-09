La taxe kilométrique pour financer le métro : le plan de Gatz d'emblée torpillé par le PS bruxellois

Pour Sven Gatz, qui s'en est expliqué aux quotidiens la Libre Belgique et La Dernière Heure, ce plan doit permettre le financement du Métro 3 sans couler les finances de la Région. Or, le taux d'endettement de celle-ci risque d'entraîner rapidement, à situation inchangée, une dégradation de la note attribuée par les agences de notation à la Région bruxelloise.

Selon les dernières estimations, la Région-capitale devra débourser plus de 4,7 milliards d'euros pour achever le chantier, à raison, selon Sven Gatz, de 486 millions d'euros pour la seule année 2025, 586 millions en 2026, et plus d'un milliard en 2029 et 2030.

Pour tenir le cap, le ministre libéral veut doubler l'enveloppe de 50 millions d'euros par an consacrée au métro par Beliris. Il propose aussi de financer le projet par le celui de la taxe kilométrique intelligente à hauteur de 250 millions d'euros par an en grande partie grâce à une contribution des navetteurs, et par des mesures d'économies budgétaires (311 millions d'euros en 2025, et jusqu'à 711 millions en 2030).

Du côté du PS, le président de la Fédération bruxelloise du parti, Ahmed Laaouej, et le chef du groupe socialiste au parlement bruxellois, Ridouane Chahid, se sont levés comme un seul homme dès mercredi matin pour dire que pour eux, la taxe kilométrique ne constituait pas une option de financement.

Le PS refuse un appel au privé

"Pour le PS bruxellois, ce n'est pas par une fiscalité punitive que l'on va résoudre le problème de l'engorgement de Bruxelles par les navetteurs qui viennent en voiture. C'est d'autant plus inacceptable que cette taxe frapperait aussi les Bruxelloises et les Bruxellois qui n'ont pas d'autres choix que de recourir à une voiture", a justifié Ahmed Laaouej.

Pour le PS, il faut encourager et inciter positivement les gens à recourir à des modes de transport alternatifs, en particulier le transport public comme le train, tram, bus et métro. D'où la nécessité de poursuivre les investissements dans ces moyens de transport, de développer les accès à Bruxelles en train, de redoubler d'efforts pour l'avancée du RER, de poursuivre la politique de gratuité comme on l'a déjà fait pour les jeunes à la Stib, de promouvoir le budget mobilité dans les entreprises comme alternative à la voiture de société.

Le président du PS bruxellois a rappelé que la fiscalité automobile rapporte déjà 20 milliards d'euros aux différentes caisses de l'Etat, dont une bonne part est liée à l'usage du véhicule.

"Avec le raisonnement de ceux qui défendent la taxe kilométrique, que va-t-on faire quand on constatera que les recettes de celle-ci diminueront dans la mesure où certains n'auront plus les moyens d'utiliser leur voiture? Quel message veut-on donner aux personnes qui n'ont que la voiture comme moyen de transport et qui chaque matin et soir doivent faire plusieurs trajets vers l'école, leur travail, etc. tout en devant déjà répondre aux exigences de la LEZ", a embrayé Ridouane Chahid.

Celui-ci a souligné par ailleurs que sa formation n'avait pas l'intention d'ouvrir la porte "à une quelconque entreprise privée qui mettra à mal ce qu'on a développé depuis plus de 30 ans".