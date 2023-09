”SmartMove, c’est aller chercher dans la poche du citoyen bruxellois” : le financement du métro divise encore et toujours le gouvernement Vervoort

À échéance régulière, le même débat se pose à Bruxelles. Dans les mêmes termes, et avec, à peu de chose près, les mêmes intervenants. Ce mercredi, le ministre des Finances bruxelloises, Sven Gatz (Open VLD), remettait sur la table SmartMove, à savoir le projet de taxation kilométrique intelligente. Grosso modo : plus on roule, plus on paie ; plus le véhicule est lourd, plus on paie ; plus on roule durant les heures de pointe, plus on paie.