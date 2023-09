”Ces habitants vivent un enfer” : à Woluwe, les rails rue GJ Martin et rue du Duc sont appelés à disparaître… mais le calendrier fait grincer des dents

”C’est infernal. Ces habitants, de la rue GJ Martin et de la rue du Duc, vivent un enfer”, dénonce le bourgmestre Benoît Cerexhe (Les Engagés). “Il est indispensable de trouver une solution.” Le mandataire rappelle que la trémie située rue du Duc se voulait à l’époque “temporaire”. “Or, cela fait 40 ans que les gens vivent cet enfer.”

De plus, la configuration de cette trémie empêche l’accès des trams plus grands et plus modernes sur les lignes 39 et 44. Ce qui explique notamment la présence d’anciens véhicules sur la longue ligne jusqu’à Tervuren.

Tout dépend de Montgomery

Le passage des trams dans ces ruelles sanpétrusiennes est intrinsèquement lié à la rénovation de la station de métro souterraine Montgomery, sous le rond-point. Un dossier souvent évoqué, et souvent reporté aux calendes grecques.

Dans le cadre du vaste réaménagement de l’avenue de Tervueren à venir, le réaménagement de la station Montgomery et la disparition des rails rue du Duc ont refait surface en cette rentrée. Projets liés, mais à la temporalité bien différente. Si l’avenue pourrait être réaménagée en 2025, la rénovation de la station Montgomery n’est, quant à elle, pas prévue à court terme. Raison de calendrier avec les autres projets, d’échéancier, d’études, de budget et de ressources humaines, nous dit-on.

”On veut des délais”

Mais, à la commune, Benoît Cerexhe tape du poing sur la table et conditionne le projet de l’avenue au dossier de la station Montgomery et des rues GJ Martin-Duc. “On a assez attendu. Aujourd’hui, on veut des plans et on veut des délais.”

En coulisses, à la Région, la position du mayeur est jugée imbuvable, nous souffle un intervenant du dossier, qui voit dans cette condition une nouvelle manière de freiner le projet de Tervueren avant les élections.

Lundi 11 septembre, le vaste projet de refonte de l’avenue entre le parc du Cinquantenaire et le square Léopold II était, pour rappel, présenté aux riverains dans une ambiance houleuse. Des plans qui ont fait l’objet de nombreux bras de fer entre la ministre Groen et les bourgmestres MR et Les Engagés.

Il est désormais prévu, après un douloureux compromis entre les deux niveaux de pouvoir, de conserver deux fois deux bandes au centre, de maintenir les latérales mais en changeant les sens, de créer des pistes cyclables unidirectionnelles et séparées de part et d’autre de l’axe et de planter plusieurs rangées d’arbres, tout en conservant 98 % des emplacements de parking actuels.