Nouveau retard pour le pont de Buda à Bruxelles : percuté par une péniche fin 2022, il ne rouvrira pas avant… avril 2024

Interrogé il y a moins d’un mois par notre rédaction, le Port nous indiquait espérer un retour de la partie centrale du pont pour la fin de cette année. Mais la situation a changé depuis. L’institution portuaire évoque des causes “multiples”. Le tablier (la partie centrale où passe le trafic) devra finalement être remplacé complètement, et ne peut être réparé.

À lire aussi

De plus, “le nombre de rivets à remplacer a été revu à la hausse (on parle de plus de 3.000 rivets) et le temps nécessaire pour recourir à ces techniques anciennes est plus important qu’estimé précédemment”. A quoi s’ajoutent des faiblesses découvertes dans certaines pièces d’acier et des mesures supplémentaires liées à la présence de plomb.

"Conscient des inconvénients engendrés"

”Le Port de Bruxelles regrette bien évidemment cet allongement des délais et est bien conscient des inconvénients engendrés par une indisponibilité prolongée du Pont de Buda.” Faisant la jonction entre Haren et Neder-Over-Heembeek, le pont levant à la forme emblématique a pour rappel été percuté de plein fouet par une péniche, la veille de la Saint-Sylvestre 2022.

À lire aussi

Après plusieurs jours de fermeture du trafic fluvial, la partie centrale, endommagée, a été retirée et transportée dans un atelier en région anversoise pour une “réparation à l’identique”. La facture était, fin août, estimée à plus de trois millions d’euros. La responsabilité financière fait encore l’objet de litige devant les tribunaux hollandais.