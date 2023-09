Situation surréaliste dans les transports belges, un même ticket… à des prix différents : pourquoi le même Mobib coûte 5 € à la Stib et 6 € à la SNCB

À lire aussi

Mais détail curieux qui est arrivé aux oreilles de la rédaction : le prix de cette carte varie selon les guichets. À la Stib, cette carte (le support physique, sans titre de transport dessus) est vendue au prix de 5€. À la SNCB en revanche, la carte coûte… 6 €. À la gare Bruxelles-Central par exemple, la carte varie dès lors de 20% d'un côté à l'autre du petit tunnel séparant l'espace métro de l'espace train.

Un duplicata entre 5… et 10 €

Et ce n’est pas tout. Le prix de renouvellement en cas de perte ou de vol est lui aussi différent… et plus onéreux à la Stib cette fois-ci. À la SNCB, le duplicata coûte 6 €. À la Stib en revanche, il faudra débourser 10 € pour refaire la carte initialement vendue à 5 € et ainsi récupérer ses titres de transport ou abonnements qui étaient dessus.

Comme dit précédemment, la Stib et la SNCB ne sont pas les uniques opérateurs à délivrer et utiliser des cartes Mobib. De Lijn en Flandre et le Tec en Wallonie proposent également ce produit… à des tarifs eux aussi différents. C’est en Wallonie que les prix sont les moins chers : 5 € de prix de base, et 5 € en cas de vol/perte. Chez De Lijn, à l'instar de la Stib, la carte est à 5 € et le duplicata à 10€.

"Politique commerciale totalement indépendante de chaque opérateur"

Contactée, la SNCB confirme que la carte Mobib est la même, peu importe le lieu d’émission. “La différence de prix émane de la politique commerciale totalement indépendante de chaque opérateur de transport qui la commercialise. Un alignement concerté des prix de la carte Mobib ne serait d’ailleurs pas autorisé”, nous informe la porte-parole de l’institution ferroviaire.

Au Tec, on assure qu'"il n'y a pas de volonté de se positionner par rapport à d'autres opérateurs", indique Stéphane Thiery, directeur du marketing et porte-parole de la société wallonne. Pour ce dernier, cette petite différence de prix "ne doit pas masquer l'énorme effort des opérateurs pour aller vers des standards communs". Rappelons en effet que cette carte Mobib, valable sur tous les réseaux, a marqué une révolution dans les transports belges. "Cela a permis de simplifier la vie du client et de rendre son parcours multimodal plus simple." Il y a dix ans, il fallait en effet encore prendre des tickets ou cartes différents pour chaque opérateur.

Reste que le ticket véritablement "intégré" n'existe qu'à Bruxelles et dans sa proche périphérie. Le Brupass, créé en 2021, permet avec un seul ticket et sans supplément de prendre métro, tram, train et bus de toutes les compagnies. Une formule dont l'extension vers le Brabant wallon, voire davantage, peine à voir le jour.