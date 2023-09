Zone 30 : combien les amendes rapportent à l'État ? "C'est du racket !"

Rappelons avant toute chose que la généralisation des zones 30 à Bruxelles a pour principal but de renforcer la sécurité routière et faire en sorte que la ville, dans son ensemble, soit praticable pour les cyclistes et les piétons, sans risquer pour sa vie et devoir installer des pistes cyclables partout.

guillement "J’avais jamais eu d’amende en Belgique alors que j’ai le permis depuis 2002. Et là, deux fois en 15 jours."

Mais les très nombreux radars installés sur les routes de la capitale en exaspèrent plus d’un. “J’avais jamais eu d’amende en Belgique alors que j’ai le permis depuis 2002. Et là, je viens de me faire choper deux fois en 15 jours, nous glisse un conducteur fâché. Je me suis fait flashée 3 fois d’affilée, et je n’ai reçu les amendes que trois semaines plus tard. J’en peux plus de ces zones 30”, lance une autre. “C’est du racket !”, peste un autre. Mais des voix plus calmes rappellent également le bienfait par rapport au nombre de victimes de la route et sur le sentiment de sécurité lorsqu’on est à vélo.

Quoi qu’il en soit, combien ces amendes rapportent aux autorités publiques ? La réponse n’est pas trop compliquée à trouver. La police fédérale ne fait pas mystère des montants versés par les automobilistes qui ont eu le pied trop lourd.

Un demi-milliard d’euros

Pour l’ensemble du pays, 6 158 323 amendes ont été adressées à des conducteurs pour excès de vitesse en 2022 (contre environ 4,43 millions en 2019, avant la pandémie et le confinement). Selon les estimations, ces amendes ont généré plus d’un demi-milliard d’euros de revenus au profit de l’État. La police n’a pas pu communiquer la répartition de ces recettes entre les Régions et les communes – lesquelles mettent en place les radars. Mais ce qui est sûr, c’est que l’essentiel des revenus liés aux amendes est destiné à améliorer la sécurité routière, en l’occurrence à financer les “fonds de projets communs”, redistribués à toutes les entités. En clair : ces fonds servent acheter du matériel et améliorer les infrastructures qui permettent… de capter plus efficacement les excès de vitesse et de les verbaliser.

De ce montant, Bruxelles prend évidemment sa part. Une part qui a augmenté depuis la généralisation, en 2021, de la zone 30 sur tout le territoire de la capitale belge. Sur les près de 400 000 amendes infligées en 2022, le plus grand nombre provient des zones 30. C’est plus de 222 400 amendes dressées pour ces zones, dont 153 000 pour des excès allant de 11 à 20 km/h au-dessus de la limite et plus de 46 000 pour des excès allant de 1 à 10 km/h au-dessus de la limite.

Si l’on compte 76 euros en moyenne pour les excès de vitesse répertoriés exclusivement en zone 30, on arrive à près de 17 millions d’euros de PV, rien qu’à Bruxelles, et plus de 46 millions au niveau national.

Nombre d’excès de vitesse constatés à Bruxelles en 2022

©Police fédérale

Des chiffres qui ont augmenté en particulier après la période de confinement liée à la pandémie, qui avait d’ailleurs fait chuter les recettes pour l’État. De là à verbaliser à tout va pour rattraper le manque à gagner ? Difficile à prouver. Néanmoins, l’État ne se cache pas et affirme effectivement avoir resserré la vis – également en zone 30 – et augmenté les moyens pour réprimander les excès de vitesse. De plus, la mise en place de radars tronçons ces dernières années augmente encore le nombre de verbalisations. Ils sont aussi réputés être plus efficaces pour la sécurité routière, les automobilistes ne pilant pas leurs freins à l’approche d’un radar qui se contente de flasher à un point précis.

Ces mêmes radars pourraient par ailleurs être eux-mêmes remplacés par des caméras intelligentes, beaucoup moins chères, qui commencent à être déployées. Celles-ci pouvant scanner les plaques d’immatriculation et calculer la vitesse moyenne sur des trajectoires plus complexes que des lignes droites. Mais la gestion des données, le respect de la vie privée, la fiabilité lors d’une météo défavorable et le possible piratage freinent encore un peu leur déploiement.

Enfin, si les radars tronçons provoquent un sentiment de sécurité chez certains riverains, ils en énervent d’autres, en particulier en Flandre, où certains panneaux les annonçant ont été retirés. À Bruxelles, ceux-ci sont a priori toujours annoncés, tout comme en Wallonie. La Région wallonne “a pour principe d’annoncer et signaler les radars permanents. Le souhait est d’avertir les usagers qu’ils risquent d’être contrôlés à ces endroits qui sont des zones sensibles du réseau routier sur le plan de la sécurité routière. L’objectif n’est pas de verbaliser ou de surprendre les automobilistes par ces contrôles, mais est d’amener les usagers à respecter la limite de vitesse”, précisait à ce propos la ministre wallonne de la Sécurité routière devant le Parlement en 2022, pour éviter la colère des “chauffards”.