Ce dimanche, le Brussels Marathon sera organisé entre le centre-ville et Laeken : voici le parcours et les perturbations prévues (INFOGRAPHIE)

Parcours du Brussels Marathon 2023. ©IPM Graphics

Les coureurs vont passer par Rogier et le boulevard Léopold II jusqu’à la Basilique de Koekelberg. Ils partiront ensuite vers Ganshoren et Jette, puis Laeken, retourneront jusqu’au Bassin Vergote, traverseront deux fois le canal pour effectuer un long détour dans Haren jusqu’à la frontière flamande.

Les sportifs passeront finalement par le pont et l’avenue Van Praet. Après un tour dans le parc de Laeken, ils finiront leur parcours à l’Atomium et au Stade Roi Baudouin. À noter : un parcours semi-marathon ainsi qu’un 10 km et un parcours enfants sont aussi organisés.

guillement Le parcours de l’événement sera entièrement clôturé dès 7h30 du matin.

Des transports en commun impactés

L’événement sportif, on s’en doute, aura des conséquences sur la mobilité bruxelloise. “Le parcours de l’événement sera entièrement clôturé dès 7h30 du matin par les services de police et accompagnés par nos signaleurs”, indique l’organisation. “Les artères de circulation seront rouvertes au fur et à mesure de l’évolution de la course, à partir de 11h00, pour revenir à une situation ‘normale’aux alentours de 15h.” Le parcours sera, le jour de l’événement, intégré aux planificateurs Waze et Google Maps.

Plusieurs bus seront déviés ou limitées ce dimanche, à savoir les lignes 13, 14, T19, 20, 46, 47, 53, 56, 58, 83, 86, 87 et 88. Le tram 19 sera limité à l’arrêt Simonis, le 51 à Démineurs et le 93 à Cimetière de Jette.