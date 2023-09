Le vaste chantier de verdurisation de la place Flagey à Ixelles a débuté : 117 arbres vont être plantés (PHOTOS)

Pour rappel, il est prévu de planter 117 arbres sur cette grande esplanade, à savoir 72 sur la place Flagey, et 22 place Sainte-Croix, “afin de contribuer à ombrager et rafraîchir la place tout en améliorant la biodiversité du site et en augmentant les surfaces de terre perméable permettant de récolter les eaux de pluie”, indique l’échevine Audrey Lhoest. “On démarre plus tôt qu’envisagé”, indique-t-elle.

À lire aussi

La plupart des plantations auront lieu en mars. “Le but serait de finir les aménagements pour début 2024”, indiquait fin 2022 l’échevin de l’Urbanisme. Un calendrier respecté? À cette heure, le phasage exact des interventions et la date précise de fin de chantier ne sont pas encore connus, nous indiquent les autorités communales.