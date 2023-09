”Smartmove ne verra jamais le jour, le PS a enfumé Ecolo” : il y a deux ans, Stéphane Obeid (MR) avait prédit le comportement des socialistes

Le projet de taxation kilométrique intelligente ne verra en effet pas le jour sous cette législature. Cette réforme fiscale entend pour rappel taxer l’usage réel du véhicule. Grosso modo : plus on roule, plus on paie ; plus le véhicule est lourd, plus on paie ; plus on roule durant les heures de pointe, plus on paie. Le grand argentier Sven Gatz (Open VLD) et les Verts veulent certes avancer. Mais un parti, et non des moindres au sein de cette coalition, freine des quatre fers : le Parti Socialiste. “SmartMove, c’est aller chercher dans la poche du citoyen bruxellois”, confiait dernièrement Ridouane Chahid dans nos colonnes, réitérant son “niet” catégorique.

L’ombre du PS wallon à Bruxelles

”Le PS a eu un double discours entre Bruxelles et la Wallonie”, constate Stéphane Obeid. Selon lui, le centre de gravité du parti au sud de la frontière linguistique influe fortement sur la position des socialistes bruxellois. En Wallonie, on s’en souvient, les critiques ont fusé de toute part contre ce projet qualifié de “péage urbain”. “Inacceptable”, avait jugé le parlementaire brabançon André Flahaut (PS).

”Au sein de ce gouvernement bruxellois, le PS est le seul à bloquer. C’est devenu le parti le plus conservateur en matière de mobilité. Dans leur jeu d’opposition avec Ecolo, ils deviennent les défenseurs de tout et de rien. Leur message n’est pas clair, et ils n’ont aucune mesure concrète.” Les socialistes se replient notamment derrière leur demande des fameux “correctifs sociaux” pour ne pas impacter les personnes défavorisées. Selon le libéral, ces mesures d’accompagnement risquent au contraire de “faire peser toute la fiscalité sur la classe moyenne, qui part déjà de Bruxelles”.

Outre ce blocage socialiste, qui était selon Obeid inscrit dans les astres, la question de l’absence de solution interrégionale sur notamment les voitures de société était un ver supplémentaire dans le fruit rendant malaisée l’implémentation annoncée en début de mandature.

”Que Bruxelles prenne ses responsabilités”

Aujourd’hui membre du cabinet Gatz, Stéphane Obeid croit encore davantage à SmartMove, qu’il voit comme “le bras armé fiscal de Good Move”. “Si on sort des postures politiques, au vu des enjeux de mobilité urbaine, il est difficile de s’opposer à un tel projet. Comment expliquer qu’une personne qui utilise sa voiture uniquement le week-end pour quelques courses paie la même taxe que celui qui utilise la voiture toute la journée tous les jours ?”

Ce régionaliste bruxellois convaincu appelle à avancer : “On tourne en rond depuis 15 ans. Il faut bien partir de quelque part. Que Bruxelles prenne ses responsabilités et fasse fi de la particratie.” Il compare la relation Wallonie-Bruxelles à “un ascenseur qui ne va que dans un sens”. “La Wallonie ne demande pas à Bruxelles son aval pour tout.”

Si SmartMove est au point mort politique, notons que, technologiquement, les choses avancent et le dispositif se met en place. “On pourrait, techniquement, activer SmartMove fin 2025.”