"Incompétence politique", "Gestion catastrophique", "Mise à mort du quartier": ça clashe au Parlement bruxellois à propos du métro 3

”Le chantier du métro est à l’arrêt depuis deux ans. Deux ans ! Il faut que le chantier reprenne au plus vite”, a commenté la secrétaire d’État, Ans Persoons (Vooruit). Au printemps, le gouvernement a approuvé le choix du démantèlement du Palais, ce qui devrait permettre la poursuite du chantier à l’intérieur du Palais. Seuls les murs resteront, les machines prendront dès lors place dans le bâtiment désossé.

À lire aussi

Pour gagner du temps sur les chronophages procédures urbanistiques, une procédure accélérée a été décidée, et vient d’être officiellement avalisée au terme d’une séance parlementaire chahutée.

”Désastre patrimonial”

Dans l’hémicycle, l’opposition n’est pas allée de main morte. Geoffroy Coomans de Brachène fustige un “désastre patrimonial”, une “gestion catastrophique” et une “mise à mort économique et sociale du quartier”. Pour lui, il ne s’agit pas d’un “démantèlement” mais d’une “destruction pure et simple”.

À lire aussi

Le PTB évoque de “l’incompétence politique” et parle de “tapis rouge pour les consortiums privés”. Victoria Austraet (indépendante) compare même le projet de métro au “fiasco” du Concorde.

Pour David Weytstman (MR), cette ordonnance “masque les erreurs commises par le gouvernement” et s’expose à de chronophages recours. “Si nous en sommes là aujourd’hui, si la situation est aussi grave, c’est aussi le résultat de votre décision de confier la gestion de ce projet à un gouvernement comprenant des écologistes, lesquels ont toujours manifesté une opposition au développement du métro. Depuis le début de cette législature, la ministre de la Mobilité a comptabilisé les retards”, a dénoncé David Weytsman.

”Les gens ne sont pas des cons”, a rétorqué l’ancien secrétaire d’État redevenu député Pascal Smet (Vooruit) en parlant du MR. “Ils savent que le MR était au pouvoir à la Ville de Bruxelles au moment des décisions cruciales, via les échevins de l’Urbanisme et la Mobilité (Geoffroy Coomans de Brachène et Els Ampe, entre 2012 et 2018, NdlR)”, a-t-il rappelé. La pique a fait bondir Geoffroy Coomans de Brachène, qui assure avoir toujours montré ses inquiétudes quant au tracé. “Le gouvernement avait répondu à l’époque à la Ville que tout était sous contrôle et qu’il n’y avait aucun problème, et que tout serait terminé dans les temps.”

Pro-métro comme le MR, Les Engagés soutiennent la procédure accélérée mais reprochent, par la voix de Christophe De Beukelaer, au gouvernement d’avoir “dépensé sans compter depuis cinq ans”.

À lire aussi

Ecolo flingue encore le métro

Pour le PS, Fadila Laanan a soutenu le projet. “Nous voulons aller au plus vite, résoudre la situation, avoir cette ligne de métro et faire en sorte que les habitants, les commerçants et les utilisateurs du quartier ne soient plus impactés comme aujourd’hui.” Cette procédure accélérée permettra, selon l’Anderlechtoise, un gain de temps et financier et s’avère donc la meilleure voie.

guillement Il n’est pas défendable d’avoir dépensé un milliard d’euro sans amélioration du service aux usagers

Au sein de la majorité, tous n’ont cependant pas le même entrain. “Il n’y a pas de solution de financement”, a martelé Isabelle Pauthier (Ecolo), députée de la majorité, rappelant sa farouche opposante au métro 3 et aux autres potentielles extensions. “Il n’est pas défendable d’avoir dépensé un milliard d’euros sans amélioration du service aux usagers”, a-t-elle dénoncé, en annonçant s’abstenir sur le vote. Chez Défi, abstention également. De son côté, Groen a réitéré ses réticences tout en apportant ses voix. “C’est la meilleure, ou du moins, la moins pire des situations”, a noté Arnaud Verstraete.