Dès le 3 octobre, des travaux vont avoir lieu jusqu’au 31 octobre. Pendant cette période, la circulation sera limitée à une bande dans chaque sens, contre 2x2 actuellement. Après le chantier, les deux bandes reviendront vers la Wallonie, mais le trafic restera limité à une voie vers le centre-ville. Une bande sera réservée au bus entre la rue Hougoumont et l’avenue des Aubépines.

Dévier le trafic sur la drève de Lorraine

Le but de cette mesure, prise par les autorités régionales, est de dévier le trafic de transit sur la drève Saint-Hubert et la drève de Lorraine, et plus via la chaussée de Waterloo. Notons que la chaussée est déjà sur une bande à partir de l’avenue du Prince d’Orange.

Dans la commune, on déplore le timing de l’annonce et un manque d’information. “Je l’ai appris mardi”, indique Boris Dilliès (MR). “La Région peut le faire, c’est son droit. Mais comme pour le passage à 30 km/h avenue Churchill, le mot concertation n’est visiblement qu’un slogan électoral. On nous met devant le fait accompli.”

Cet aménagement est annoncé comme un test. “Il faut voir l’impact sur le trafic. Si la mesure permet de réduire le trafic de transit via les rues résidentielles, alors c’est intéressant”, note l’échevin Ecolo Thibaud Wyngaard. S’il assure “ne pas s’opposer systématiquement”, le bourgmestre MR pour sa part se montre plus sceptique. “Je me méfie par expérience de l’appellation ‘test’. Je comprends l’aspect de fluidité et le fait de renvoyer les voitures sur la drève de Lorraine. Mais il y a des questionnements quant au commerce à Fort Jaco et Vivier d’Oie.”