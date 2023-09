Une fresque et une allée au nom de la Bruxelloise Chantal Akerman, réalisatrice du meilleur film de tous les temps

Ce long-métrage contemplatif et radical qui a été élu en 2022 meilleur film de tous les temps par la revue du British Film Institute. À quelques mètres de la fresque se trouve désormais également la nouvelle allée Chantal Akerman, en lieu et place de la berme centrale du Quai du Commerce.

Cette inauguration amorce une année 2024 dédiée à la cinéaste et artiste avec notamment une grande exposition à Bozar et une rétrospective intégrale à Cinematek au printemps 2024 et au Cinéma Palace pour des soirées spéciales.