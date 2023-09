Il devait voir le jour en 2022, il ne sera finalement que, partiellement, fini pour 2030 : le métro 3, l’interminable chronique des retards

Nous sommes en 2023, le métro 3, même dans sa forme partielle, n’est pas là. Il ne sera pas là non plus en 2024, ni 2025. En début de semaine, on apprenait que la métroïfication du tram 3 ne serait opérationnelle que pour 2030. Quant à l’extension nord entre Bruxelles-Nord et Evere, plus personne n’ose donner de date.

À lire aussi

”Mais quand verra-t-on ce métro ?” La question étant sans cesse posée, nous nous sommes plongés dans les archives pour retrouver l’historique des deadlines. Avec un constat : le métro 3, c’est une longue histoire d’échéances sans cesse dépassées.

2009, année du coup d’envoi

L’histoire du métro 3, et son tracé, remonte selon certains au 19e siècle et les grands travaux de couverture de la Senne entrepris par un certain Charles de Brouckère. Dans la seconde moitié du 20e siècle, l’envie d’un métro sur cet axe nord-sud prend forme. Ces ambitions déterminent notamment le choix d’un tram souterrain pour le trajet du 3, ou “prémétro”. Un terme on ne peut plus prophétique.

Mais c’est en 2009 que le projet de métroïfication de la ligne 3 existante, et son extension vers Schaerbeek, se concrétise réellement : un accord est conclu entre Beliris (Fédéral) et la Région pour lancer le projet. À sa création, le gouvernement Picqué IV confirme la volonté d’un métro. En 2013, le tracé est défini et le métro est annoncé pour 2022.

À lire aussi

Deux ans plus tard, déjà deux ans de retard : la ligne est annoncée pour 2024. Un an plus tard, rebelote : en 2016, les futures stations sont officiellement présentées et la date de 2025 est avancée. Dès ce moment, le projet apparaît comme scindé dans l’agenda. Le tronçon Forest-Bruxelles-Nord est alors annoncé pour 2022.

D’année en année, le projet prend de l’âge. En 2017, on parle de 2028 pour l’ensemble de la ligne. L’année suivante, l’échéance est reportée à 2030 pour l’extension nord, et 2024 pour la partie prémétro.

Les chronophages mauvaises surprises de Stalingrad

Arrivent alors les élections de 2019 et la constitution de l’actuel gouvernement Vervoort III, qui confirme ces dates. “Le tronçon Albert-gare du Nord devrait être inauguré en 2024, la liaison entre la gare du Nord et Bordet est prévue pour 2030”, peut-on encore lire sur le site du métro 3 à la date du 18 juillet 2019, date d’entrée en fonction de l’exécutif.

À lire aussi

Au fil de la mandature, les embûches se sont succédé. En 2020, les premiers coups de pelle sont donnés dans le quartier de Stalingrad pour le tronçon sud, à savoir la métroïfication de la ligne de tram souterraine 3. La date pour ces travaux est alors fixée à 2025.

À lire aussi

Mais tout le monde le sait désormais : il y a anguille sous roche dans le sous-sol du Palais du Midi. Pourtant redoutés et annoncés par plusieurs experts, des problèmes d’étanchéité du sol empêchent les autorités de poursuivre les travaux avec les techniques annoncées. Pendant un an et demi, le chantier est mis à l’arrêt et la décision est prise, au printemps dernier, de démanteler le vaste Palais. Résultat : la mise en service du tronçon sud est officiellement reportée à 2030.

Quant au tronçon nord, à savoir la création d’un nouveau tunnel entre Bruxelles-Nord et Bordet ? Beliris faisait état en avril dernier de l’échéance de 2033. Mais c’était avant la mauvaise surprise de la réception des devis. Des montants deux fois et demi supérieurs à ceux espérés. Depuis lors, l’heure est à l’analyse des offres, le financement est fortement remis en question et rien ne devrait foncièrement changer avant les élections.

À lire aussi

Des budgets qui explosent

À chantier titanesque, budgets faramineux. Si la ligne du temps s’est allongée au fil des années, la facture s’est également alourdie. À son commencement, le budget de 900 millions était évoqué. En 2016, on parlait d’une facture une facture de 1,8 milliard.

Actuellement, dans le “worst case scénario”, le projet global est estimé à 4,7 millions, nous informe le cabinet du ministre bruxellois des Finances. Avant d’autres reports et ajustements budgétaires ?