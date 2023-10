Après deux drames, des jeunes réclament la suppression des derniers passages à niveau à Ganshoren : “deux vies perdues, deux jeunes esprits fauchés”

Au dernier conseil communal de Ganshoren, des jeunes sont venus en nombre pour exprimer leur peine et demander la suppression de ces deux derniers passages à niveau en Région bruxelloise. Ils étaient une cinquantaine, deux d’entre eux ont pris la parole.

”Malheureusement, nous avons été témoins de deux tragédies déchirantes en l’espace d’un an seulement, ayant entraîné la perte tragique d’Ousmane et de Saad. Deux vies perdues, deux jeunes esprits fauchés, en l’espace d’une année. Devons-nous attendre encore davantage de pertes humaines avant que des mesures concrètes ne soient prises ? La répétition de telles tragédies nous rappelle cruellement l’urgence de la situation.”

Une pétition de plus de 500 signatures

Leur pétition a récolté plus de 500 signatures. Les jeunes demandent “des mesures immédiates et efficaces”, à savoir la suppression des passages et des mesures de sécurisation dans l’attente de leur suppression. Soutien du collectif, la conseillère Khadija El Mahyaoui (indépendante, élue sur la liste de Michèle Carthé) appelle à la multiplication de signaux lumineux et sonores, ainsi que la pose de barrières.

”Cette interpellation est remplie de bon sens. C’est un signal fort”, commente d’emblée le bourgmestre Jean-Paul Van Laethem (Les Engagés), qui a déjà réclamé lui aussi la fin de ce passage à niveau.

”Nous n’avons cependant pas la maîtrise, et c’est frustrant”, indique-t-il, rappelant que ces passages sont la responsabilité d’Infrabel. Le gestionnaire du réseau ferroviaire nous indiquait l’été dernier vouloir supprimer ces passages mais ne pas être en mesure de le faire “à court ou moyen terme”, notamment en raison de la complexité des lieux “imbriqués dans le tissu urbain”.

Une réunion a toutefois eu lieu après les drames. “On ne veut plus revivre ça. Il faut que ça bouge”, assure le mayeur. Une sensibilisation aura lieu prochainement pour inviter les habitants à emprunter la nouvelle passerelle piétonne récemment inaugurée, à la place des passages à niveau.