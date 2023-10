Création de ponts sur l’E411 à Jezus-Eik : le chantier devait débuter cet automne… mais ce ne sera finalement pas avant le début de l’année prochaine

La Werkvennootschap, agence flamande en charge des travaux, évoque un “léger retard”. Le permis est octroyé, mais des interventions supplémentaires doivent être faites. “Cela ne sera probablement pas avant le début de l’année prochaine. C’est un chantier complexe, donc tout prend un peu plus de temps que prévu initialement.”

À lire aussi

Les autorités flamandes prévoient de réaménager le carrefour en détruisant le pont actuel et en construisant deux nouveaux ponts sur l’E411 : un pour les voitures, l’autre pour cyclistes-piétons.

”Actuellement, les cyclistes et les piétons n’ont qu’un étroit chemin à côté des voitures pour traverser l’E411. Nous séparons la circulation automobile de celle des cyclistes et des piétons, assurant ainsi une traversée sûre et confortable”, nous indiquait au printemps dernier la Werkvennootschap.

À lire aussi

Un petit parking de dissuasion (point “Hoppin”) est prévu à côté de l’autoroute, sous le pont. De nouveaux arrêts de bus sécurisés et munis d’ascenseurs verront également le jour. Le chantier devrait durer au minimum un an et demi.