Ils pensaient être entre 100 et 150, seules une trentaine de chauffeurs LVC devant le cabinet de Rudi Vervoort ce lundi

Les revendications des chauffeurs LVC, ou “taxis de rue” (en opposition aux “taxis de station”) sont multiples, et font suite à leur changement de statut officiel depuis l’ordonnance initiée par le cabinet de Rudi Vervoort en juin 2022, et entrée en vigueur le 21 octobre de la même année. “Nous demandons une révision des tarifs minimaux et maximaux, qui restent inchangés malgré la hausse du prix du carburant et la hausse du prix des assurances”, a dénoncé Georges, chauffeur LVC depuis 2018. “Les assureurs ont doublé voire triplé leurs tarifs cette année, alors que nos tarifs ne sont pas indexés”, a-t-il précisé.

Les chauffeurs indépendants présents réclament également le droit de céder leurs licences à leurs enfants, ainsi que le droit d’utiliser les voies publiques spéciales taxi et bus, pour l’instant uniquement réservées aux “taxis de station”. “Pouvoir utiliser ces voies publiques spéciales nous permettrait de nous déplacer plus rapidement pendant nos courses, et donc de rentabiliser notre temps de travail. Car avec l’inflation qui s’ajoute à ces contraintes professionnelles, nos recettes en tant que chauffeurs LVC ne sont plus rentables, et payer mon loyer ou nourrir ma famille devient compliqué”, a ajouté le chauffeur.