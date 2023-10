Manifestation nationale : le réseau Stib tournera au ralenti ce jeudi 5 octobre

La manifestation nationale vise à protester contre le projet de Loi Van Quickenborne qui permettrait d’interdire ​ judiciairement à quelqu’un de manifester. Les trois syndicats de la Stib ont déposé un préavis de grève en front commun qui couvre ​ leurs affiliés qui souhaitent ​ participer au mouvement.

”Il n’est pas possible, aujourd’hui, de savoir quelles lignes circuleront ni quelle sera l’ampleur du mouvement”, explique la Stib. Qui invite déjà ses voyageurs à prévoir, dans la mesure du possible, des solutions alternatives pour se déplacer jeudi. Les voyageurs seront informés en temps réel dès 6h du matin via le site web, l’appli, les réseaux sociaux et aux arrêts Stib. . Le Customer Care sera joignable dès 6 heures également par téléphone, au 070 23 2000.