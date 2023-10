Au parlement, les anti-Good-Move font entendre leur voix : “le plan a été fait sans les habitants et surtout contre les habitants”

La présidente de commission, Anne Charlotte d’Ursel (MR), a d’emblée applaudi la démarche et la rapidité avec laquelle les signatures ont été récoltées. “Ce qui témoigne d’un point de vue partagé par un nombre significatif de citoyens”, a indiqué la libérale. Applaudissements également du côté du PS, de la NVA et du PTB.

”Anti-social et anti-écologique”

Au perchoir de l’assemblée, une pétitionnaire, Cécile Vrignon, a qualifié le plan de mobilité d’”anti-social” et “anti-écologique”. “Good Move est, avec son petit frère Good Living, un formidable instrument d’accélération de la gentrification en cours des quartiers populaires de Bruxelles.”

”Le plan a été fait sans les habitants et surtout contre les habitants, qu’on n’hésite pas à tenter de discréditer lorsqu’ils montrent leur désaccord”, a enchéri une autre signataire, dénonçant les subventions publiques accordées à des associations comme Heroes for Zero et Café Filtré.

Plus que les plans Good Move stricto sensu, les autres projets de mobilité s'inscrivant dans la même philosophie ont été attaqués, comme la mise en cul-de-sac de l’avenue Broustin à Ganshoren et Jette. Les différentes interventions fustigent toutes une sorte de chasse à la voiture opérée en Région bruxelloise. “Or aujourd’hui dans les quartiers populaires, la voiture est un dispositif social de solidarité. La voiture permet ce que le vélo-cargo, nouveau symbole de la réussite bourgeoise verte […], ne permet pas”, a indiqué Ilham Chekkafi, troisième intervenant.

”Fruit d’une petite oligarchie”

”L’élaboration de Good Move est le fruit d’une petite oligarchie, qui s’est constituée depuis une dizaine d’années en vase clos, à l’université, au travail, au sein des mouvements cyclistes, des groupes d’achat bio, des micro-marchés privés, des comités de parents dans les écoles, des fameuses guinguettes, les petites fêtes de quartier, où se cultive une solidarité de classe. Good Move a été conçu pour satisfaire les souhaits de cette nouvelle classe bourgeoise, sans et contre les habitants historiques des quartiers concernés.”

Si le PS et le MR ont été pointés, ce sont principalement les Verts qui ont été visés par les critiques. La députée Ingrid Parmentier, pour le groupe Ecolo, évoque “des inquiétudes biens réelles” des signataires, mais réfute avec fermeté tout projet délibéré de gentrification. “Les plans de circulation Good Move sont aussi une opportunité d’améliorer la régularité et de réduire le temps de parcours des transports en commun”, a-t-elle soutenu en citant les résultats de la maille Pentagone.

De son côté, tout en déplorant un décalage entre le plan régional et les mises en application communales, Pascal Smet (Vooruit), père philosophique de Good Move redevenu député, a défendu le plan en évoquant les impacts positifs sur la qualité de l'air.