Pionnier du seconde main à Bruxelles, le Tiroir aux Surprises à Woluwe fête ses 45 ans : “On a tellement de demandes, on pourrait remplir dix magasins”

Le magasin, certains s’en souviennent, n’a pas toujours eu pignon sur le parvis. “Au début, nous étions rue au Bois. Tout avait très bien commencé.” Mais après quatre mois d’ouverture, la catastrophe est arrivée. Un incendie a ravagé le premier étage. Le rez-de-chaussée commercial s’est retrouvé totalement sinistré. “J’ai eu envie d’abandonner”, se souvient Hélène. “Mais mes clients m’ont remise sur les rails, et tout a été refait.”

En 1989, en raison de la vétusté de l’habitation, le magasin a finalement déménagé sur le parvis Sainte-Alix. Un choix qui s’est avéré bénéfique. “Cette place fonctionne très bien. Le parking gratuit fait beaucoup. Un Bancontact va s’installer. En plus, depuis le covid, les gens sont plus dans le local”, note Sandrine Despy, qui a repris le flambeau de sa mère il y a vingt ans.

Plus de 600 habitués

Au fil des années, le core-business est resté : du seconde main qualitatif, avec essentiellement des marques. Un créneau spécifique entre la friperie des Marolles et le seconde main haut de gamme de l’avenue Louise.

La récup' vestimentaire ayant le vent en poupe, de plus en plus de personnes viennent proposer leurs pièces à la revente : “On a tellement de demandes. On pourrait remplir dix magasins”, rigole la gérante. L’enseigne compte environ 600-700 personnes qui sont des habitués et viennent déposer leurs pièces.

Depuis 2018 et la rénovation, le Tiroir a fait une croix sur les ventes de vêtements d’enfants. “Beaucoup de personnes vont chez Zara, H&M… Il y a moins de recherche de qualité pour ce type de vêtement.” Outre le seconde main, le commerce se diversifie désormais avec des accessoires de créateurs (bijoux, sacs, bananes…). Pour marquer le coup, l’anniversaire de la boutique sera fêté ce vendredi.