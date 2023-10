Cette passerelle s’inscrit dans la reconversion du talus de la ligne de chemin de fer en promenade verte. Dans l’escalier permettant de gravir un dénivelé de 17 mètres, un dispositif permet de faire glisser les vélos.

Au total, un budget de 2,8 millions a été nécessaire pour créer la liaison entre la chaussée de Wavre, la rue du Sceptre et le parc du Viaduc.

”Les études et les enquêtes de terrain ont mis en évidence le besoin de créer de nouvelles connexions le long de la ligne de chemin de fer Gray-Germoir, en créant des cheminements sécurisés et qualitatifs, hors de la circulation automobile”, commente l’échevine ixelloise Nevruz Unal (PS). “Ce sont, au final, deux tronçons qui ont été aménagés, à l’est et à l’ouest du talus de chemin de fer, entre la rue Gray et l’esplanade du Parlement Européen, en traversant la rue du Sceptre, le parc du Viaduc et la chaussée de Wavre.”