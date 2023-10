Nuisances sonores des avions : George Gilkinet (Ecolo) annonce une base juridique pour encadrer Brussels Airport

L’outil est indispensable pour éviter les nombreuses procédures en justice où l’État finit par être parfois lourdement condamné pour nuisances sonores, estime-t-il.

Le projet prévoit une clarification des procédures menant à toute décision politique. Le texte coule dans la loi la validation de toute décision quant à son impact en termes de sécurité, “avant d’envisager les aspects de capacité, les impacts socio-économiques ainsi que les incidences environnementales”, résume une note du ministre. Une fois cette étape franchie, la proposition sera soumise aux parties prenantes via un comité consultatif. On encadre donc toute modification du système de pistes préférentielles, de normes de vent ou des routes aériennes. Si elle passe, la loi obligera le ministre à motiver toute décision sur base de ce cadre.

Le texte instaure aussi une “autorité de contrôle et de gestion des nuisances aéroportuaires relatives à l’aéroport de Bruxelles-National”. Totalement indépendant, cet organe “devrait idéalement être présidé par un magistrat”, précise Georges Gilkinet. Outre le contrôle du respect des réglementations, la sanction administrative et la formulation d’avis au gouvernement, cette instance devra “évaluer les nuisances sonores générées par l’exploitation de l’aéroport et contribuer à l’élaboration du plan d’action relatif à cette problématique”.

Le projet prévoit enfin une plateforme d’information accessible à tout citoyen, une transparence indispensable à la sérénité des activités aéroportuaires.

Le ministre écologiste s’apprête à lancer le débat gouvernemental sur ce texte avant transmission à la Chambre “d’ici à la fin de la législature”, espère-t-il.