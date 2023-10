La scan-car débarque à Woluwe-St-Lambert pour contrôler la zone bleue : “des gens viennent changer les disques plusieurs fois sur la même journée”

À lire aussi

Selon le mayeur amarante, ce nouveau dispositif de verbalisation permettra de mieux faire respecter la zone bleue, qui connaît quantité d’infractions et de voitures ventouses de navetteurs.

“Des gens viennent changer les disques plusieurs fois sur la même journée. On reçoit des plaintes régulières d’habitants. Le système est parfois très organisé : une personne détient plusieurs clés et change les disques de plusieurs véhicules.” Les quartiers les plus touchés par ce phénomène sont notamment les abords des arrêts de métro Alma et Vandervelde.

Rappelons que Woluwe-Saint-Lambert, qui fait partie des huit communes à ne pas avoir délégué ses compétences à parking.brussels, est presque entièrement en zone bleue. Le stationnement est dès lors gratuit, mais limité dans le temps (2 heures). Les riverains en revanche bénéficient d’un stationnement illimité dans ces zones.

À lire aussi

Le stationnement n’est payant que dans une poignée d’endroits, dont l’avenue Georges Henri, les environs du Shopping Linthout et les abords du campus de l’UCLouvain et des Cliniques Saint-Luc.