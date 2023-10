C’est officiel : les entreprises du Port de Bruxelles ont déposé un recours contre le chantier avenue Van Praet à Neder-Over-Heembeek

L’avenue Van Praet, au terme du chantier, sera mise à double sens entre le rond-point De Wand et le canal : une bande vers Bruxelles, deux vers la Flandre. La parallèle, l’avenue des Croix du Feu, sera débarrassée du trafic de transit et deviendra un “chemin de promenade” avec une circulation locale.

Une troisième bande intelligente

Ces changements, les sociétés en bordure de canal ne le voient pas d’un bon œil. “Le projet, dans l’état, met en péril l’accessibilité des entreprises”, nous indique Fabrice Thiels de la Communauté portuaire de Bruxelles (CPB), qui nous confirme que le recours annoncé contre le chantier a bel et bien été introduit.

Par ce recours, la Communauté portuaire espère faire arrêter les travaux et obtenir les garanties qui ont été avancées par le gouvernement bruxellois. Cet été, un accord avait en effet été trouvé avec le gouvernement bruxellois pour notamment mettre en place un système de bandes intelligentes permettant d’avoir deux voies vers Bruxelles le matin, et deux vers la Flandre en fin de journée.

Pour ne pas perdre de temps et se coordonner avec le chantier du tram 10, les autorités régionales ont décidé d’avancer, tout en promettant d’introduire des permis modificatifs par la suite. Promesse que la CPB exige à voir se concrétiser.

”On pensait qu’ils allaient lancer l’étude directement. Mais non. On est en octobre et l’étude n’est pas encore lancée. Tout traîne”, s’impatiente Michel De Bièvre, président de la CPB, qui pointe le timing préoccupant de ce chantier. “Le viaduc de Vilvorde est en travaux et le pont de Buda est fermé.”

Notons que le projet, qui prévoyait 1x1 bande, a déjà été amendé à la demande des entreprises, avec notamment la création d’un rond-point prévu du côté du canal. Des changements jugés nécessaires mais insuffisants par les entreprises craignant pour l’accessibilité de la zone.