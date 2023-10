Fraude au permis de conduire : perquisitions et plusieurs interpellations à Bruxelles ce mardi matin

Ce mardi, plusieurs perquisitions ont eu lieu en Région bruxelloise et en Flandre, apprend-on de la part du parquet bruxellois. Ces perquisitions, menées entre autres par l’Office Central pour la Répression de la Corruption et la police judiciaire, “visaient des personnes suspectées de former un réseau actif dans la corruption et la délivrance de faux documents permettant d’obtenir un permis de conduire”.