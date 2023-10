La rénovation de la chaussée de Ninove coûtera… 10 millions d’euros : “le but n’est pas de supprimer le stationnement”

Davantage de verdurisation, des pistes cyclables, une réorganisation du trafic… avec en contrepartie une réduction du nombre de places de stationnement. Sur le tronçon entre le Ring et le boulevard Mettewie, qui devrait être en travaux en 2025, 95 emplacements de parking devraient être supprimés. Une nouvelle qui fait réagir les députés Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) et Ibrahim Dönmez (PS), qui ont interpellé la ministre Elke Van den Brandt (Groen) ce mardi à ce propos.

La ministre a défendu son projet, qualifiant le réaménagement d’”urgent”. “Le but n’est pas de supprimer le stationnement mais faire en sorte, dans le réaménagement, de créer assez d’espace pour la végétalisation, lutter contre les îlots de chaleur, améliorer la sécurité routière.”

On apprend également que le réaménagement coûtera 10 millions d’euros. Plusieurs phases sont planifiées. Après les travaux prévus pour 2025 entre le Ring et le boulevard Mettewie, ce sera au tour du tronçon entre le canal et la gare de l’Ouest, et ensuite la partie entre cette gare et le boulevard Mettewie. De son côté, la Flandre prévoit des travaux au niveau de la sortie du Ring, et compte remplacer les bretelles classiques par un système régi par des feux de signalisation.