C’est parti, la place Royale, cœur historique de Bruxelles, en chantier pendant deux ans

©Ro.Ma.

©Ro.Ma.

”Il a fallu 7 ans pour construire la place… mais il ne faudra pas 7 ans pour la réaménager”, blague Philippe Close (PS). Le chantier durera en effet deux ans. Un timing qui permet de s’inscrire confortablement dans la perspective du bicentenaire du pays, en 2030.

À lire aussi

Le but des autorités, ni plus ni moins, est de transformer “ce lieu où on passe par hasard” en “lieu de destination”, indique la ministre Elke Van den Brandt (Groen).

”Cette place méritait de la patience”

Le projet, qui pèse pas moins de 8 millions d’euros, était dans les cartons depuis des décennies. Mais cela fait dix ans que Beliris, aux manettes du chantier, se penche sérieusement sur le dossier. “Cette place méritait de la patience”, note Karine Lalieux (PS).

En substance, la place ne changera pas. Le réaménagement se veut “à l’identique”. L’aspect néoclassique sera dès lors conservé, ainsi que 80 % des pavés. Seul grand changement : l’organisation du trafic et des transports en commun. Fini le grand rond-point. La configuration actuelle réserve 80 % de l’espace au trafic automobile. Dans le futur aménagement, les voies seront concentrées et l’espace de trafic ne sera plus que de 15 %, informe la secrétaire d’État Ans Persoons (Vooruit). “L’espace sera rendu aux piétons et cyclistes.” Une grande esplanade sera ainsi libérée du côté de l’Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg.

Les rails de tram, en piteux état, seront remplacés, mais également déplacés. Une nouvelle configuration qui prendra moins d’espace, et permettra d’éventuels futurs développements du réseau, comme la connexion de la gare Bruxelles Centrale à l’avenue de la Couronne par la place Royale et la place du Palais.

À lire aussi

Bien sûr pas de chantier sans embarras de circulation. Le trafic des trams 92 et 93 va être très prochainement interrompu, entre le 21 octobre et le 3 novembre. Des rails provisoires seront alors placés permettant la reprise du trafic.

Autre changement à venir : l’éclairage de la place sera totalement revu et amélioré. “Comme à Notre-Dame de Laeken”, promet la ministre Lalieux.

©Beliris

Voici la future Place Royale : fini le rond-point, 85 % de l’espace sera piéton ©Beliris

Des arbres ?

Sur les réseaux sociaux, des voix se sont élevées dénonçant l’absence d’arbres sur les plans. Un point qui ne laisse pas indifférent Ans Persoons. “Historiquement, il n’y a pas d’arbres sur les places néoclassiques. Il faudra toutefois à l’avenir avoir une réflexion à ce sujet. Car aux côtés des enjeux de patrimoine, il y a les enjeux climatiques.”

À lire aussi

À quelques pas de là, la place de la Liberté fait notamment l’objet d’un bras de fer à ce sujet. La Ville de Bruxelles n’accepte pas les injonctions de la Commission Royale des Monuments et Sites et refuse d’abattre les arbres. Un recours a été introduit et une décision est attendue pour le début de l'année prochaine.