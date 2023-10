Nouveaux tarifs de stationnement à Ixelles entachés d'illégalité : "Un choix politique de la majorité Ecolo-PS"

Selon l'élu, le collège avait affirmé que l'augmentation de 75% était une obligation régionale. A titre d'exemple se garer dans une zone grise à Ixelles coûte désormais 0,90€ pour 1/2 h (0,50€ avant); 3,50€ pour 1h (2€ avant); 8,80€ pour 2h (5€ avant); 14,10€ pour 3h (8€), a-t-il dit.

À lire aussi

Un courrier de Bruxelles Pouvoirs Locaux

Du courrier de Bruxelles Pouvoirs Locaux adressé au conseiller communal daté du 10 octobre dernier, il ressort que rien n'obligeait la commune d'Ixelles à augmenter maintenant les tarifs de stationnement étant donné que son règlement-redevance du 24 mars 2022 a été établi pour les exercices 2022, 2023 et 2024, a précisé Geoffroy Kensier, dans un communiqué.

Pour celui-ci, c'est donc "un choix politique de la majorité Ecolo-PS", qui aurait pu "garder les tarifs de stationnement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024".

À lire aussi

Toujours selon l'élu de l'opposition, depuis mi-juin 2023, Ixelles a augmenté ses tarifs mais sans abroger, ni modifier son règlement-redevance actuel.

Or, Bruxelles Pouvoirs Locaux écrit dans son courrier: "Toutefois, tant que la commune n'a pas abrogé, ni modifié son règlement-redevance du 24 mars 2022, lequel a été établi pour les exercices 2022, 2023 et 2024, les tarifs de stationnement qui y sont fixés restent d'application... Dans un souci de sécurité juridique et de transparence à l'égard des citoyens, Il est dès lors indispensable que la commune adapte expressément ledit règlement-redevance...", a souligné M. Kensier, estimant que l'on pourrait soulever la question de la légalité des redevances perçues depuis quatre mois.