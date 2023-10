À deux pas du Colruyt Jourdan, le carrefour des rues Gray, de l'Etang et de la chaussée de Wavre bientôt réaménagé

La rue Gray, entre la place Jourdan et la rue de l’Etang, sera rénovée en profondeur et de plain-pied. Une piste cyclable unidirectionnelle est prévue vers la rue de l’Etang. "Avec l’arrivée de la piste cyclable, cet itinéraire menant à Ixelles sera désormais plus fluide", pointe le mayeur Vincent De Wolf (MR).

Au total, 24 places de parking devraient être supprimées dans le cadre du projet. "Mais le site se situe à proximité des parkings publics Jourdan 1 et 2. Ces derniers seront d'ailleurs accessibles gratuitement aux riverains qui en feront la demande durant la durée", indique le communiqué.

L’espace vert devra "rappeler la vallée du Maelbeek et son cours d’eau". Sont prévus un auvent, un nouvel éclairage, une fontaine d’eau potable, des bulles à verre… "C’est très rare à Bruxelles que l’on agrandisse un parc, c’est magnifique et cela n’a été possible qu’avec l’efficacité redoutable de l’équipe communale d’Etterbeek", a commenté la ministre Elke Van den Brandt (Groen). "Les habitants se sentiront certainement plus en sécurité dans ce nouveau jardin etterbeekois qui favorisera également la convivialité", commente Caroline Joway, l’échevine de la mobilité et des travaux publics.