Noté "C” sur une échelle de A à F, le pont du Ring à Anderlecht devrait être entièrement rénové “entre 2027 et 2029”

Mais quel est l’état de ces piliers avenue Marius Renard sous lesquels passent quantité de promeneurs venus voir les étangs anderlechtois ? La question a été posée par le député Gaëtan Van Goidsenhoven (MR).

Selon la ministre Elke Van den Brandt (Groen), le viaduc anderlechtois est classé C sur une échelle allant de A (dangereux) à F (sans défaut). Une notation “justifiée principalement par le mauvais état de ses joints de dilatation”.

À lire aussi

Mais la mandataire écologiste se montre rassurante. “En l’état, la stabilité et l’exploitabilité du viaduc ne sont pas remises en cause par les défauts constatés.” Tous les ans, des inspections ont lieu. “L’évolution annuelle des constats n’indique par ailleurs pas d’évolution anormale des dégradations à l’heure actuelle.”

Une cure de jouvence complète s’imposera toutefois à court terme. “Sous toutes réserves liées à la complexité de la gestion du projet global et à sa complexité technique, les entreprises de travaux seraient désignées en 2025 et les travaux exécutés, par phases, entre 2027 et 2029. Entre-temps, les inspections visuelles se poursuivent à un rythme annuel.”