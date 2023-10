À Bruxelles, la taxe de circulation augmentera de 2-3 % en 2024 : "on est dans des dizaines d’euros” d’augmentation, annonce Sven Gatz

Le gouvernement bruxellois va augmenter la taxe de circulation d’environ 2-3 % en 2024, a annoncé le ministre bruxellois du Budget Sven Gatz, ce matin sur BX1. “Si les tarifs Stib augmentent, on veut aussi faire effort sur les voitures. C’est une petite hausse sur la taxe de circulation, pas des gros montants. C’est un peu plus que l’indexation. Dans le précompte immobilier, on est dans des centaines d’euros. Ici, on est dans des dizaines d’euros”, a déclaré l’élu Open-VLD.