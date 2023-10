À Bruxelles, le cash disparaît : voici les derniers endroits où il est possible de payer son stationnement en liquide (INFOGRAPHIE)

©IPM Graphics

Rappelons d’emblée que plusieurs communes de la deuxième couronne, en zone bleue, n’ont pas de parcmètres (Berchem, Ganshoren, Watermael-Boitsfort et Auderghem). Dans les autres entités munies d’horodateurs, seules quatre proposent de payer en cash : Etterbeek, Evere, Uccle et Woluwe-Saint-Pierre. À Ixelles, un système hybride est mis en place (une partie seulement des parcmètres acceptent le liquide). Idem à Schaerbeek où le cash n’est permis que dans les zones rouges, très commerçantes comme la rue de Brabant.

”Par respect” pour les personnes âgées

”On a des demandes pour conserver ce moyen de paiement, principalement venues de personnes plus âgées. Par respect pour cette frange de la population, on a gardé le cash”, argumente l’échevin everois Pascal Freson (Défi). À Evere, comme à Etterbeek, le cash est accepté aux côtés des applications… mais pas la carte bancaire.

Vincent De Wolf (MR) évoque dans son cas “une question de bonne gouvernance”. Au moment d’installer les parcmètres etterbeekois, le cash régnait encore en maître et le module bancaire n’a dès lors pas été placé. “Les horodateurs sont encore dans leur période d’amortissement et fonctionnent toujours. De plus, un système d’application a été installé. Il n’y a donc pas de raison d’anticiper un investissement et de faire des dépenses inutiles.” Les prochaines bornes accepteront-elles toujours le cash ? Sur le point, le libéral assure ne pas être dogmatique. “Nous verrons ce qui est possible dans le cadre du marché public.”

À Uccle en tout cas, les nouveaux horodateurs permettent le cash. “Notre volonté a toujours été de garder un maximum d’options”, justifie l’échevin Thibaud Wyngaard (Écolo), qui dit constater une “fracture numérique” auprès de certaines parties de la population. Pas de changement à l’horizon non plus à Woluwe-Saint-Pierre. “On a une population, notamment plus âgée, qui continue à utiliser le système. Aujourd’hui, environ 25 % des paiements se font en pièces”, informe Benoît Cerexhe (Les Engagés).

Vandalisme

Dans les autres communes, le cash est passé à la trappe. Souvent, deux facteurs reviennent : la multiplicité d’autres moyens de paiement et le vandalisme lié au vol.

”Les horodateurs avec monnayeur subissent de manière fréquente le vandalisme pour y récupérer la monnaie, ce qui oblige à les remplacer régulièrement, et entraîne un coût important pour la collectivité”, raconte la Saint-Gilloise Catherine Morenville (Ecolo). À quoi s’ajoute “le coût entraîné par les tournées quotidiennes pour relever la monnaie des horodateurs”.

Autre argument : la flexibilité des applications, qui permettent de ne payer, avec précision, que le temps effectivement stationné. “Avec le paiement électronique, on paie au plus juste. Les monnayeurs ne rendent pas la monnaie. Par exemple : vous stationnez pour 30 minutes (0,90€) , vous n’avez pas la somme juste, la machine ne vous la rendra pas. Si vous n’avez que 1 euro en poche, vous perdez 10 cents”, explique Philippe Boïketé (PS) de Saint-Josse. À Anderlecht, l’échevine Susanne Müller-Hübsch (Groen) pointe également la réduction de papier et donc de déchets en voirie grâce aux paiements digitaux.

Particularité à Woluwe-Saint-Lambert : seul le paiement par carte est disponible. Pas d’application. Une situation appelée à changer, précise Olivier Maingain (Défi). “Nous ne l’avons, au début, pas proposé car les frais étaient élevés et on ne voulait pas le répercuter sur les usagers. Or la situation évolue.” Dans le courant 2024, ces nouveaux moyens digitaux devraient être proposés à Woluwe-Saint-Lambert.

”Aucune obligation légale”

Contactée à propos de cette disparition du cash, parking.brussels (agence régionale gérant le stationnement de onze communes) ne cache pas s’engager dans la voie de la digitalisation et des systèmes “cashless”. “Il n’y a aucune obligation légale européenne ou nationale imposant d’accepter le paiement en monnaie dans le secteur du stationnement réglementé et il n’existe aucune disposition qui interdit de limiter les modalités de paiement”, commente l’institution. “En se stationnant dans une zone réglementée, l’usager accepte ladite réglementation relative au stationnement de la commune concernée.”

Dans un contexte plus général, cette “digitalisation forcée” inquiète Test-Achats, car elle “exclut une partie de la population”. “Pour nous, il est évident que le consommateur doit toujours garder le libre choix du moyen de paiement”, nous fait savoir Julie Frère, la porte-parole de l’organisme, qui plaide pour une clarification de la réglementation en la matière. “C’est une problématique qui va bien au-delà des moyens de paiement pour le parking.”